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Казахстан и Кыргызстан начали совместное учение «Дала сұнқары-2024»

В Жамбылской области стартовало учение «Дала сұнқары-2024», передает DKnews.kz.

Источник: Gov

В совместном тактико-специальном учении «Дала сұнқары-2024» участвуют военнослужащие горно-егерского полка регионального командования «Юг» Сухопутных войск Казахстана и их коллеги из воинского подразделения армии Кыргызстана.

На торжественной церемонии открытия учения военнослужащих приветствовал начальник штаба войск регионального командования «Юг», руководитель учения полковник Нурлан Карибаев. Он пожелал им твердости духа, смелости и решительности в ходе выполнения учебно-боевых задач.

От имени Министерства обороны Кыргызстана за организацию учения и теплый прием военное руководство Казахстана поблагодарил командир отряда капитан Талайбек уулу Нуртай.

Все этапы и элементы совместного учения будут проводиться на полигоне «Терис-Ащыбулак» и в ущелье гор Каратау.

Главная цель смешанного контингента: найти и обезвредить условного противника, который по легенде учения пытается дестабилизировать ситуацию в регионе. Учение продлится до 28 июня.