МИД назвал новые санкции Японии шагом к «полному разрушению отношений»

Сегодня, 21 июня, правительство Японии ввело санкции против АЛРОСА, АО «Туполев» и руководства российского Центризбиркома. В общей сложности новые ограничения затронули 11 физических лиц и 42 компании. В апреле Минэкономики Японии запретило экспорт в РФ товаров 164 категорий. В мае Япония запретила импорт непромышленных российских алмазов и внесла в санкционный список девять российских организаций.