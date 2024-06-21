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МИД назвал новые санкции Японии шагом к «полному разрушению отношений»

МИД России опубликовал заявление по итогам встречи директора третьего департамента Азии Людмилы Воробьевой с директором департамента японского МИДа Масаши Накагомэ. Согласно сообщению дипведомства, российская сторона изложила японскому дипломату оценку «деградировавших» отношений двух стран. Очередным шагом к «полному разрушению отношений», отмечает МИД РФ, стал 24-й пакет санкций в отношении России.

Источник: Агентство «Москва»

В российском МИДе отметили, что встреча состоялась по инициативе японской стороны. На встрече с Масаши Накагомэ российский дипломат отметила «отсутствие признаков изменений в антироссийском курсе Токио». МИД РФ подчеркнул, что «деградировали» отношения Японии и России из-за «недальновидной враждебной политики» администрации Фумио Кисиды.

«Предупредили, что в такой ситуации продолжим реагировать максимально жесткими и чувствительными для Токио контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами», — отмечается в заявлении МИД РФ.

В нем также говорится, что МИД считает неприемлемыми попытки Японии «опротестовать» развитие стратегических связей России и КНДР. Воробьева на встрече уведомила дипломата об инициативах президента Владимира Путина по евразийской безопасности, отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Сегодня, 21 июня, правительство Японии ввело санкции против АЛРОСА, АО «Туполев» и руководства российского Центризбиркома. В общей сложности новые ограничения затронули 11 физических лиц и 42 компании. В апреле Минэкономики Японии запретило экспорт в РФ товаров 164 категорий. В мае Япония запретила импорт непромышленных российских алмазов и внесла в санкционный список девять российских организаций.

дипломатия
санкции