МИД назвал новые санкции Японии шагом к «полному разрушению отношений»

В российском МИДе отметили, что встреча состоялась по инициативе японской стороны. На встрече с Масаши Накагомэ российский дипломат отметила «отсутствие признаков изменений в антироссийском курсе Токио». МИД РФ подчеркнул, что «деградировали» отношения Японии и России из-за «недальновидной враждебной политики» администрации Фумио Кисиды.
В нем также говорится, что МИД считает неприемлемыми попытки Японии «опротестовать» развитие стратегических связей России и КНДР. Воробьева на встрече уведомила дипломата об инициативах президента Владимира Путина по евразийской безопасности, отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.
Сегодня, 21 июня, правительство Японии ввело санкции против АЛРОСА, АО «Туполев» и руководства российского Центризбиркома. В общей сложности новые ограничения затронули 11 физических лиц и 42 компании. В апреле Минэкономики Японии запретило экспорт в РФ товаров 164 категорий. В мае Япония запретила импорт непромышленных российских алмазов и внесла в санкционный список девять российских организаций.