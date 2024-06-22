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Хуситы впервые показали беспилотный катер собственного производства

ДОХА, 21 июн — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) впервые продемонстрировало беспилотный катер собственного производства «Тоуфан-1», соответствующие кадры показала пресс-служба Вооруженных сил хуситов в эфире телеканала «Аль-Масира».

Источник: AP 2023

«Катер-беспилотник “Тоуфан-1” несет боевую часть массой 150 килограммов, он отличается повышенной скоростью, высокой маневренностью и малозаметностью», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, катер-беспилотник также развивает скорость до 35 морских миль в час и специализируется на поражении близлежащих неподвижных и движущихся морских целей.

На этой неделе хуситы сообщили, что поразили с помощью двух катеров-беспилотников в Красном море идущее в порт Израиля судно Tutor, которое было ими подорвано и затонуло.

Ситуация в Йемене

Движение «Ансар Алла», которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.

Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.

Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.