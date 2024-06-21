Украина ответит на недружественные шаги Израиля

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что конфликт президента страны Владимира Зеленского с Израилем возник из-за отсутствия интеллекта у политика. По его словам, высказывание Зеленского о признании Палестины и намерении сделать все, чтобы остановить Израиль, испортило отношения.