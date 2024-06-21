Нидерланды и еще одна страна поставят Украине систему Patriot

В конце мая Оллонгрен в ходе встречи с европейскими коллегами в Брюсселе заявила, что Нидерланды могут поставить Украине «основные компоненты» системы Patriot. По ее словам, Амстердам ведет переговоры с западными странами о совместной сборке систем Patriot, а также об обучении украинских экипажей.