Минюст РФ внес режиссера Романа Качанова в список иноагентов

«21 июня 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С. Ю. Антонов, В. Л. Волохонский, Р. Р. Качанов, Н. Н. Кириллов, А. А. Прянишников», — указано в сообщении.
Как отмечается, Качанов, известный своими фильмами «ДМБ», «Даун Хаус» и «Неваляшка», как и другие лица, включенные в список, выступал против специальной военной операции на Украине, отождествлял РФ с террористической организацией, а также распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и Вооруженных Сил (ВС) РФ.
Уточняется, что Качанов проживает за пределами России.
До этого, 14 июня, Минюст внес в список иноагентов комика и блогера Данилу Поперечного, который также распространял недостоверную информацию для формирования негативного образа России, а также ВС РФ.
Ранее, в мае дискредитирующие образ ВС РФ высказывания делала вдова Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Юлия Навальная на YuoTube. Они попадают под статью 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ и или войска национальной гвардии РФ»).