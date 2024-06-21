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Кабмин поручил одобрить проект соглашения между РФ и Индией о порядке направления военных

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Правительство РФ поручило одобрить проект соглашения между кабинетами министров РФ и Индии о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

«Одобрить представленный Минобороны России, согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с индийской стороной, проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индии о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Российской Федерации на территорию Республики Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индии на территорию Российской Федерации и организации их взаимного материально-технического обеспечения», — говорится в тексте распоряжения.

Также кабмин поручил Минобороны России провести с участием МИД России переговоры с индийской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.