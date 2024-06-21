Кабмин поручил одобрить проект соглашения между РФ и Индией о порядке направления военных

«Одобрить представленный Минобороны России, согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с индийской стороной, проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индии о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Российской Федерации на территорию Республики Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индии на территорию Российской Федерации и организации их взаимного материально-технического обеспечения», — говорится в тексте распоряжения.