На успехи армии РФ и на тяжелую ситуацию в Вооруженных силах Украины (ВСУ) указывали и на Западе. В июне британский аналитик Александр Меркурис заявил об истощении и близком крахе Украины. Он отметил, что армия крайне недовольна новобранцами. Они не только плохо обучены, но и физически не готовы к ведению боевых действий, добавил он.