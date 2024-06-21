По его данным, предложения президента России Владимира Путина 14 июня об урегулировании украинского конфликта были сделаны после секретных переговоров.
«Чиновник сказал мне, что вероятность значительного успеха Украины на поле боя остается низкой, учитывая огромные запасы войск и военной техники России», — говорится в материале.
Упомянул журналист и действующего президента США Джо Байдена. По информации Херша, предстоящие выборы вызывают беспокойство у демократов, которые опасаются его поражения в дебатах от экс-лидера страны Дональда Трампа. Отмечается, что при проигрыше он может отказаться от выдвижения на пост главы государства.
«Кандидатом при таком повороте событий может стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом или руководитель штата Иллинойс Джей Притцкер», — говорится в блоге.
Херш назвал нынешнюю политику Байдена катастрофой, а также отметил, что ему следует изучить предложения Путина по Украине.
Ранее в этот день министр обороны РФ Андрей Белоусов отмечал, что ВС России владеют инициативой по всей линии фронта в зоне спецоперации. Глава оборонного ведомства добавил, что армия и флот во времена испытаний неоднократно доказывали, что способны достойно отвечать на самые серьезные угрозы.
На успехи армии РФ и на тяжелую ситуацию в Вооруженных силах Украины (ВСУ) указывали и на Западе. В июне британский аналитик Александр Меркурис заявил об истощении и близком крахе Украины. Он отметил, что армия крайне недовольна новобранцами. Они не только плохо обучены, но и физически не готовы к ведению боевых действий, добавил он.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.