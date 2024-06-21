«С Россией шутки плохи». В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина

«Россия исторически не была сторонницей каких-то военных альянсов. Но недавно Путин сказал, что сейчас пришло время сформировать структуру евразийской безопасности. <…> Сейчас Россия в процессе строительства базовых основ региональной безопасности, и договор с Северной Кореей положит этому начало», — полагает эксперт.
По его мнению, теперь угрозам США и Южной Кореи нанести «превентивные» удары по Пхеньяну пришел конец, поскольку Москва усилила присутствие в регионе.
«С Россией шутки плохи», — резюмировал он.
Путин уточнил, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным, но если получится выстроить надежную систему безопасности, то в их контингентах просто не будет необходимости.