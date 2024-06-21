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«С Россией шутки плохи». В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Стратегическое соглашение, заключенное лидерами России и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, может положить начало архитектуре безопасности в Евразии в обход США, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

Источник: РИА "Новости"

«Россия исторически не была сторонницей каких-то военных альянсов. Но недавно Путин сказал, что сейчас пришло время сформировать структуру евразийской безопасности. <…> Сейчас Россия в процессе строительства базовых основ региональной безопасности, и договор с Северной Кореей положит этому начало», — полагает эксперт.

По его мнению, теперь угрозам США и Южной Кореи нанести «превентивные» удары по Пхеньяну пришел конец, поскольку Москва усилила присутствие в регионе.

«С Россией шутки плохи», — резюмировал он.

О необходимости создания в Евразии новой системы безопасности Путин заявил на встрече с руководством МИД 14 июня. В перспективе нужно вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в регионе, добавил он.

Путин уточнил, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным, но если получится выстроить надежную систему безопасности, то в их контингентах просто не будет необходимости.

Путин Владимир