«С Россией шутки плохи». В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина

«Россия исторически не была сторонницей каких-то военных альянсов. Но недавно Путин сказал, что сейчас пришло время сформировать структуру евразийской безопасности. <…> Сейчас Россия в процессе строительства базовых основ региональной безопасности, и договор с Северной Кореей положит этому начало», — полагает эксперт.