Во Франции назвали отставку Макрона способом справиться с кризисом в стране

Отставка французского лидера может потребоваться на фоне падения популярности президентской партии «Ренессанс», отметила она.
По ее мнению, перестановки правительства в текущих обстоятельствах не окажутся полезными, а «роспуск парламента уже был на ближайший год».
«Поэтому президенту остается лишь вариант с отставкой, чтобы получить возможность выйти из политического кризиса», — сказала политик.
Франция погрузилась в политический хаос, после того как неделю назад Макрон распустил Национальное собрание, потерпев поражение на выборах в Европарламент. 9 июня партия главы парламентской фракции Марин Ле Пен «Национальное объединение» получила 31,8% голосов на выборах в Европарламент, при этом партию Макрона «Ренессанс» поддержали лишь 15,2% электората.
Также 9 июня президент Франции заявил о роспуске национального собрания и проведении досрочных выборов. Он подчеркнул, что Франции необходимо ясное парламентское большинство, чтобы «действовать в спокойствии и согласии».
11 июня радиостанция Europe 1 сообщила, что лидер Франции ведет со своим окружением дискуссию по поводу возможности отставки с поста главы государства в случае победы правых на парламентских выборах. При этом отмечается, что такой вариант не является предпочтительным для Макрона, однако эта перспектива может послужить в кампании «драматизацией предстоящих выборов».
В свою очередь, сам Макрон настаивает на том, что останется на посту президента, что бы ни произошло в ходе парламентского голосования, и называет идею о том, что он уйдет в отставку, абсурдной.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о возможной отставке Макрона. При этом он указал на то, что партия действующего французского лидера стремительно теряет свои позиции и это говорит о том, что «французам что-то не нравится».
Позднее, 16 июня, Марин Ле Пен заявила, что не будет пытаться сместить президента Эммануэля Макрона, если победит на внеочередных парламентских выборах. Ле Пен также заявила, что, если ей удастся сформировать большинство либо усилиями собственной партии либо же с союзниками, она возглавит парламентскую фракцию, а 28-летний лидер партии Жордан Барделла станет премьер-министром. Второй тур выборов завершится 7 июля.
10 июня политолог Андрей Быстрицкий рассказал «Известиям», что роспуск парламента — привычная практика во Франции и Великобритании. Это обычная политическая уловка, чтобы подтвердить мандатное управление на фоне падения популярности правящей партии и неудачных для нее результатов выборов в Европарламент.