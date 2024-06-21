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В «Лаборатории Касперского» отреагировали на внесение в список санкций США

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Внесение членов руководства «Лаборатории Касперского» в санкционный список США не повлияет на устойчивость бизнеса, так как сама компания, ее дочерние организации и генеральный директор не включены в список OFAC, сообщили в пресс-службе компании.

Источник: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Лаборатория Касперского» знает о решении Управления по контролю за иностранными активами Министерства Финансов США (OFAC) внести членов руководства компании в санкционный список. Текущий шаг не повлияет на устойчивость компании, поскольку сама «Лаборатория Касперского», ее дочерние компании и генеральный директор не включены в список OFAC", — сказано в сообщении.

«Лаборатория Касперского», что считает решение американского регулятора о введении персональных санкций необоснованным — это продолжение решений правительства США в отношении «Лаборатории Касперского», которые были приняты в связи с текущей геополитической ситуацией и теоретическими опасениями, а не на основании всесторонней оценки целостности продуктов компании и ее операционных процессов.

«Ни “Лаборатория Касперского”, ни ее руководство не имеют связей с каким-либо правительством, и мы считаем обвинения, цитируемые OFAC, спекуляцией, так как не были приведены достоверные доказательства», — подчеркивается в сообщении.

Несмотря на санкции, компания продолжит придерживаться своей миссии — строить безопасный мир, а также защищать мир от киберугроз.

Ранее в пятницу США объявили о санкциях против руководства компании «Лаборатория Касперского». В сообщении офиса по контролю за иностранными активами минфина США, в связанный с Россией санкционный список добавлены 12 человек, среди них Андрей Тихонов — исполнительный директор «Лаборатории Касперского», Андрей Ефремов — директор по развитию бизнеса компании, Игорь Чекунов — директор по юридическим вопросам, и другие руководители.

Вашингтон ввел в четверг экспортные ограничения в отношении «Лаборатории Касперского», запретив с 29 сентября этого года американцам пользоваться услугами компании, которая, по мнению минторга, несет риски для нацбезопаности США.

санкции