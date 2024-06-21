В «Лаборатории Касперского» отреагировали на внесение в список санкций США

«Лаборатория Касперского», что считает решение американского регулятора о введении персональных санкций необоснованным — это продолжение решений правительства США в отношении «Лаборатории Касперского», которые были приняты в связи с текущей геополитической ситуацией и теоретическими опасениями, а не на основании всесторонней оценки целостности продуктов компании и ее операционных процессов.