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Пентагон объяснил вывод американских войск из Чада

Вывод американских войск из Чада — временная мера в рамках ревизии отношений двух стран в сфере безопасности, сообщил представитель Пентагона. Его заявление цитирует РИА Новости.

Источник: AP 2023

Он рассказал, что в мае из Чада передислоцировали небольшую группу военнослужащих, часть которых и так готовилась к отъезду. По словам представителя оборонного ведомства, они продолжают выполнять свои задачи из различных точек, находящихся за пределами страны.

«Этот временный шаг является частью продолжающейся ревизии нашего сотрудничества в сфере безопасности», — пояснил он, подчеркнув, что Вашингтон готов к сотрудничеству с Чадом.

О намерении США вывести основную часть войск из Нигера и Чада стало известно в конце апреля. Отмечалось, что в Нигере находятся 1 тысяча американских военнослужащих, а в Чаде — 100.