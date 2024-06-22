Мадуро заявил о готовящемся в Венесуэле госперевороте

«Вчера мы подписали соглашение ради мира в Венесуэле, уважения к результатам выборов и регулятору. Из десяти кандидатов подписали восемь… Не подписали две марионетки олигархии. Почему, как вы думаете, они не подписали соглашение об уважении решений CNE (избиркома — ред.) и результатов? Потому что они намерены заявить о подлоге. Потому что намерены развязать насилие и государственный переворот», — заявил Мадуро, выступая перед сторонниками в штате Монагас, трансляция велась в YouTube-канале президента.
Восемь из десяти кандидатов на пост президента Венесуэлы, включая действующего лидера Мадуро, подписали накануне соглашение об отказе от насилия как политического инструмента и признании официальных результатов предстоящих в июле выборов. В церемонии не приняли участие кандидат объединенной правой оппозиции Эдмундо Гонсалес и бывший зампредседателя избирательного совета Энрике Маркес.
Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля. Регистрация кандидатов была завершена в апреле, в бюллетенях в день голосования будут представлены кандидаты большинства политических движений, включая претендента от объединенной крайне правой оппозиции.