Мадуро заявил о готовящемся в Венесуэле госперевороте

«Вчера мы подписали соглашение ради мира в Венесуэле, уважения к результатам выборов и регулятору. Из десяти кандидатов подписали восемь… Не подписали две марионетки олигархии. Почему, как вы думаете, они не подписали соглашение об уважении решений CNE (избиркома — ред.) и результатов? Потому что они намерены заявить о подлоге. Потому что намерены развязать насилие и государственный переворот», — заявил Мадуро, выступая перед сторонниками в штате Монагас, трансляция велась в YouTube-канале президента.