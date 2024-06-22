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В МВД заявили о попытках исключить Россию из сотрудничества с Интерполом

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о политизации международного сотрудничества в правоохранительной сфере. По его словам, Россию пытаются исключить из Международной организации уголовной полиции Интерпол. Об этом он сообщил 21 июня в ходе встречи с генпрокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном.

Источник: РИА "Новости"

«Политизация международного сотрудничества в правоохранительной сфере крайне контрпродуктивная. С чем мы сегодня сталкиваемся по линии сотрудничества в рамках международной организации полиции Интерпола — попытки исключить РФ из рамок международного полицейского сотрудничества», — заявил Колокольцев.

По его словам, РФ ежедневно сталкивается с неисполнением обязательств в сотрудничестве со стороны Интерпола — в частности с сокрытием информации о разыскиваемых преступниках другими государствами, а также с неисполнением запросов России.

«Никогда российская сторона не была замечена в каких-то неблаговидных целях при сотрудничестве с нашими зарубежными партнерами в рамках Интерпола. Мы нацелены и впредь выстраивать свои отношения с зарубежными партнерами на этой справедливой и правильной основе», — подчеркнул глава МВД РФ.

Ранее, в августе 2023 года, МВД России приняло решение ограничить деятельность Интерпола в РФ. Как отмечено в приказе ведомства от 18 августа, бюро Интерпола теперь может только проводить опросы и наводить справки.