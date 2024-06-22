В МВД заявили о попытках исключить Россию из сотрудничества с Интерполом

«Никогда российская сторона не была замечена в каких-то неблаговидных целях при сотрудничестве с нашими зарубежными партнерами в рамках Интерпола. Мы нацелены и впредь выстраивать свои отношения с зарубежными партнерами на этой справедливой и правильной основе», — подчеркнул глава МВД РФ.