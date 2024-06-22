В ФРГ узнали об отмене премьером Госсовета КНР встречи с вице-канцлером Германии

Ранее, 19 июня, Хабек в преддверии поездки по странам Восточной Азии заявил об усложнении отношений с Китаем, а также раскрыл темы переговоров с китайской стороной. Говоря о разногласиях ФРГ и Китая, он отметил экономико-политические противоречия, в частности, вопрос пошлин на электромобили. По его словам, эта тема играла бы важную роль во время его визита в страну.