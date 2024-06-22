В ФРГ узнали об отмене премьером Госсовета КНР встречи с вице-канцлером Германии

Уточняется, что Хабек не знает причину отмены встречи с китайским политиком.
«Вице-канцлер Роберт Хабек (партия “Зеленые”) вынужден отказаться от важной встречи во время своей поездки в Китай. Встреча с премьер-министром Ли Цянем, которая, как ожидалось, должна была произойти в субботу, не состоится», — отметили в издании.
Сам Хабек отметил, что у него нет ни малейшего представления, почему встречи не будет. Он также добавил, что уже давно знаком с Ли Цянем.
Ранее, 19 июня, Хабек в преддверии поездки по странам Восточной Азии заявил об усложнении отношений с Китаем, а также раскрыл темы переговоров с китайской стороной. Говоря о разногласиях ФРГ и Китая, он отметил экономико-политические противоречия, в частности, вопрос пошлин на электромобили. По его словам, эта тема играла бы важную роль во время его визита в страну.
Еврокомиссия (ЕК) с 4 июля планирует увеличить пошлины на электромобили из Китая, поскольку Китай якобы предоставляет своим автопроизводителям стимулирующие госсубсидии по факту экспорта автомобилей, что создает угрозу европейским автокомпаниям. Германия наряду с Венгрией и Швецией выступила против введения дополнительных пошлин на импорт китайских электромобилей, поскольку опасается ответных мер со стороны КНР.
В апреле канцлер ФРГ Олаф Шольц приезжал в Китай с Трехдневным визитом. Тогда политолог и экономист Айке Хамер отметил, что главной целью визита является расширение китайского рынка в Германии. По его словам, немецкие автопроизводители, например, Volkswagen, испытывают большие проблемы в области электрокаров, так как у них нет исходного материала для производства батарей.