Двадцатого мая истек срок полномочий Владимира Зеленского, избранного на пост в 2019 году. Выборы президента должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «не ко времени», подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку. Как указал российский лидер Владимир Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.