На первой картинке изображен украинский флаг, на котором написано: «Спасите Украину. Защитите демократию». На второй — флаг страны с надписью «Верните нам выборы», который украинские фанаты вывесили на матче между сборными Украины и Словакии на чемпионате Европы по футболу.
«Как все началось. Как все закончилось», — иронично заметил Сакс.
На Западе регулярно заявляют, что оказывают помощь Украине в том числе ради якобы «защиты демократии». Западные политики нередко утверждают, что на Украине руками украинских солдат якобы ведется борьба за демократию и свободу не только самой страны, но и всей Европы.
Двадцатого мая истек срок полномочий Владимира Зеленского, избранного на пост в 2019 году. Выборы президента должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «не ко времени», подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку. Как указал российский лидер Владимир Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.