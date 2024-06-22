Памфилова назвала бессмысленными санкции Японии в отношении членов ЦИК

«Расцениваю это как некий бессмысленный, но уже обязательный ритуал со стороны всех холопов американского диктата. А бессмысленный — поскольку нельзя заморозить то, чего просто не существует: какие счета?» — заявила она.
В санкционные списки вошли секретарь Центризбиркома Наталья Бударина и еще пять работников.
Япония ввела санкции против 11 физлиц и 42 компаний из России в пятницу, 21 июня. В опубликованных списках кроме сотрудников ЦИК оказались глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов, главный конструктор компании Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз» Мкртич Окроян, а также 42 компании, среди которых научно-производственные предприятия и заводы.
24 мая Япония ввела санкции против девяти российских компаний, одного частного лица из РФ, а также двух организаций с Кипра якобы из-за поставок оружия КНДР в Россию.
5 апреля Япония ввела запрет на вывоз ряда товаров в Россию. Для ввоза в РФ с этого дня запрещены литий-ионные аккумуляторы, трубы для газо- и нефтепроводов, а также камни и известь, топливо, в том числе моторные масла.
Ряд стран усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.