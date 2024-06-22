Глава Приднестровья возложил цветы к Вечному огню в Тирасполе

«Двадцать второе июня 1941 года — это наша история, история самой страшной войны, история горестных поражений, история радостных побед. Это история поколения победителей, тех мальчишек и девчонок, людей старшего поколения, которые встали на защиту своей Родины. Кто-то не вернулся, а кто-то вернулся и продолжал отстраивать свою Родину. Это история ушедшего поколения победителей, к сожалению», — сказал Красносельский журналистам.