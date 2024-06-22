Глава Приднестровья возложил цветы к Вечному огню в Тирасполе

«Двадцать второе июня 1941 года — это наша история, история самой страшной войны, история горестных поражений, история радостных побед. Это история поколения победителей, тех мальчишек и девчонок, людей старшего поколения, которые встали на защиту своей Родины. Кто-то не вернулся, а кто-то вернулся и продолжал отстраивать свою Родину. Это история ушедшего поколения победителей, к сожалению», — сказал Красносельский журналистам.
Лидер Приднестровья также отметил, что на такие мероприятия необходимо приходить и возлагать цветы. По его словам, важно сохранить правдивую память о тех событиях Великой Отечественной войны, чтобы не допустить катастрофических последствий, которые сегодня все наблюдают.
«К сожалению, сохраняя память не все извлекают уроки из той войны и допускают аналогичные ситуации в нынешнее время. Страшно подумать, когда внуки и правнуки тех героев Великой Отечественной войны, которые сидели в одном окопе и защищали советскую Родину сейчас смотрят с противоположных окопов друг на друга, прицеливаясь, стреляя и убивая», — отметил Красносельский.
Ежегодная акция «Свеча памяти» собирает 22 июня на Мемориале Славы, где похоронены советские воины, представителей власти непризнанной республики, духовенства, общественных организаций, российских военных, суворовцев и кадетов. Традиционно зажигают свечи и возлагают цветы на братские могилы в память о погибших во время Великой Отечественной войны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.