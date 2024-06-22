Глава Хабаровского края Демешин почтил память героев ВОВ возложением цветов

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны в честь Дня памяти и скорби. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Глава края посетил поминальную службу в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, после которой возложил цветы к Вечному огню на площади Славы. На церемонии также присутствовали и.о. командующего войсками ВВО Михаил Носулев, и.о. командующего Восточным округом Росгвардии Алексей Калуга, митрополит Артемий, депутаты и представители общественных организаций.
Как подчеркнул врио, обращаясь к собравшимся, сегодня, как и 80 лет назад, существование России зависит от нашей сплоченности.
«История повторяется: снова мы сражаемся с нацистами в Европе, снова наши заводы производят технику и оружие. Вечная память павшим, вечная слава нашим защитникам — прошлым и нынешним. Победа неизбежна, как и в 1945-м!» — заявил Демешин.
После возложения цветов участники церемонии почтили память павших героев Великой Отечественной войны минутой молчания.