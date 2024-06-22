Глава Хабаровского края Демешин почтил память героев ВОВ возложением цветов

«История повторяется: снова мы сражаемся с нацистами в Европе, снова наши заводы производят технику и оружие. Вечная память павшим, вечная слава нашим защитникам — прошлым и нынешним. Победа неизбежна, как и в 1945-м!» — заявил Демешин.