Антонов сообщил, что США закрывают визовый центр РФ

«Каждый день против нас совершаются выпады. Вот и сегодня, буквально час тому назад, американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр. И теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка. И я хочу сразу же сказать, мы будем продолжать работать. Мы не бросим наших соотечественников. Мы бросим все свои силы для того, чтобы обеспечить их необходимым правовым и консульским обеспечением. Сделали сегодня американцы и еще один мелкий, пакостный выпад в отношении российских дипломатов,. Они отобрали у нас карточки освобождения от налога. Эти карточки предполагают привилегии для дипломатов в любой стране, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну», — подчеркнул Антонов, беседуя с журналистами по завершении мемориальной акции «Свеча памяти», состоявшейся на территории посольства в ознаменование Дня памяти и скорби, который ежегодно отмечается в РФ 22 июня.
По его словам, американская сторона никак не объяснила свои действия. «Дело в том, что таких проблем, какие есть у нас в обслуживании соотечественников, у американцев в Москве и в России нет. Именно поэтому они и по-прежнему держат в замороженном состоянии свои два генеральных консульства», — пояснил посол.
Дипломаты продолжат работу
«Для нас это серьезная дополнительная нагрузка и с учетом того, что наши генеральные консульства в Хьюстоне и в Нью-Йорке обескровлены. И тем не менее я всех заверяю, что мы не сдадимся и будем продолжать свою работу», — подчеркнул Антонов.
Посол рассказал, что во время консультаций с представителями Белого дома и Госдепартамента всегда настаивал на том, чтобы российские «консульские работники спокойно, профессионально работали». Он добавил, что ситуация вокруг российских диппредставительств «все время ухудшается».
Американцы, продолжил Антонов, «не могут не знать, что сегодня для [России] важная дата». «Вы знаете, их абсолютно не волнуют наши праздники, наши горестные даты. Они думают лишь о своих интересах. Никогда не обращали внимания на условия, на наши традиции, культуру, русский язык. Мы каждый день ощущаем давление, стремление уколоть нас, стремление создать трудности для российских дипломатов с тем, чтобы они испугались и сбавили бы темпы своей работы», — добавил посол.
О действиях Москвы
«Сегодня с плеча рубить не стоит. Надо задуматься, надо посмотреть, каковы будут последствия конкретные, что нам предстоит сделать», — отметил он, комментируя возможные ответные меры в связи с действиями американских властей.
По его словам, «американцы пытаются сломать [Россию], пытаются изменить внешнюю политику [Москвы], пытаются заставить дипломатов спрятаться за стенами [российского] посольства, не общаться, не работать». «Этого не будет. До последнего дипломата, пока мы здесь остаемся, мы будем выполнять свои задачи. Выполнять те указания, которые мы получаем из нашей столицы», — подчеркнул Антонов.