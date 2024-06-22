Антонов сообщил, что США закрывают визовый центр РФ

«Каждый день против нас совершаются выпады. Вот и сегодня, буквально час тому назад, американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр. И теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка. И я хочу сразу же сказать, мы будем продолжать работать. Мы не бросим наших соотечественников. Мы бросим все свои силы для того, чтобы обеспечить их необходимым правовым и консульским обеспечением. Сделали сегодня американцы и еще один мелкий, пакостный выпад в отношении российских дипломатов,. Они отобрали у нас карточки освобождения от налога. Эти карточки предполагают привилегии для дипломатов в любой стране, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну», — подчеркнул Антонов, беседуя с журналистами по завершении мемориальной акции «Свеча памяти», состоявшейся на территории посольства в ознаменование Дня памяти и скорби, который ежегодно отмечается в РФ 22 июня.