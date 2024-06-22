Атомный авианосец США вошел в порт Южной Кореи

«Атомный авианосец 9-й авианосной ударной группы вошел на военно-морскую базу в Пусане, в 320 км к юго-востоку от Сеула, рано утром в субботу», — говорится в публикации.
Корабль прибыл в сопровождении двух эсминцев с системой Aegis.
Ранее, 12 апреля, стало известно, что США, Южная Корея и Япония провели трехсторонние военно-морские учения с участием американского авианосца. Учения прошли в международных водах между Южной Кореей и Японией. Их целью заявлено улучшение мер совместного реагирования на угрозы, якобы исходящие от Северной Кореи.
С 4 по 14 марта Вооруженные силы Республики Корея и США проводили совместные учения Freedom Shield, в ходе которых соединенные войска были сосредоточены на многодоменных операциях с использованием наземных, морских, воздушных, кибернетических и космических средств и на противодействии ядерным операциям. В учениях в качестве наблюдателей приняли участие представители 12 стран — членов командования ООН.