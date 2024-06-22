Атомный авианосец США вошел в порт Южной Кореи

С 4 по 14 марта Вооруженные силы Республики Корея и США проводили совместные учения Freedom Shield, в ходе которых соединенные войска были сосредоточены на многодоменных операциях с использованием наземных, морских, воздушных, кибернетических и космических средств и на противодействии ядерным операциям. В учениях в качестве наблюдателей приняли участие представители 12 стран — членов командования ООН.