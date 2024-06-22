У Виталия Хоценко скоро будет новый зампред

В правительстве Омской области ожидаются скорые перестановки — в команде губернатора Виталия Хоценко появится новый заместитель председателя регионального правительства. Им станет Егор Горбатенко.
О скорых перестановках со ссылкой на свои источники в Москве сообщают «Коммерческие вести». По данным издания, кандидатура Горбатенко уже согласована.
Если это так, Егор Горбатенко сменит на этом посту Олега Зарембу из команды прежнего губернатора Омской области Александра Буркова. Об отставке Зарембы заговорили еще в начале июня, однако тогда опытному политику, видимо, удалось удержать власть.
Егор Горбатенко, в отличие от Зарембы, работает вместе с Виталием Хоценко уже много лет. Сейчас он занимает должность его помощника. На том же посту Горбатенко трудился вместе с Хоценко в Донецкой Народной Республике.