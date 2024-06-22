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«Очень большая армия»: Радий Хабиров встретился с волонтерами Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров накануне в парке «Патриот» встретился с участниками Республиканского лагеря волонтеров. Поговорить с руководителем региона вызвались порядка 300 человек.

Источник: Пресс-служба главы Башкирии

Радий Хабиров отметил, что в Башкирии официально зарегистрированы 138 тысяч добровольцев, и это число продолжает расти. Важно, что это не только молодые люди, но и представители серебряного возраста. В ходе встречи руководитель региона ответил на вопросы волонтеров и наградил почетными знаками Доброволец Республики Башкортостан.

«Наши волонтеры — самые неравнодушные люди республики. Без них мы не смогли бы преодолеть те вызовы, которые бросает нам жизнь. Вместе мы боролись с ковидом, поддерживали тех, кто оказался наиболее уязвимым перед этой болезнью. Развозили воду, лекарства, продукты. Вместе тушили природные пожары. Сегодня мы вместе поддерживаем участников спецоперации, их семьи, семьи наших погибших героев».

написал по итогу встречи глава Башкирии.