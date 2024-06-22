«Очень большая армия»: Радий Хабиров встретился с волонтерами Башкирии

Радий Хабиров отметил, что в Башкирии официально зарегистрированы 138 тысяч добровольцев, и это число продолжает расти. Важно, что это не только молодые люди, но и представители серебряного возраста. В ходе встречи руководитель региона ответил на вопросы волонтеров и наградил почетными знаками Доброволец Республики Башкортостан.
«Наши волонтеры — самые неравнодушные люди республики. Без них мы не смогли бы преодолеть те вызовы, которые бросает нам жизнь. Вместе мы боролись с ковидом, поддерживали тех, кто оказался наиболее уязвимым перед этой болезнью. Развозили воду, лекарства, продукты. Вместе тушили природные пожары. Сегодня мы вместе поддерживаем участников спецоперации, их семьи, семьи наших погибших героев».