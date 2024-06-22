Евгений Наумов и Вера Галушко поучаствовали в акции «Свеча памяти»

«В этот день, 83 года назад, фашистская Германия без предупреждения напала на наше Отечество. Все последующие события принесли много лишений и боли. Но сколько бы ни прошло лет, мы никогда не забудем о тех, кто принял первый удар на себя. В память о них мы зажигаем свечи. Это символ скорби нашего народа», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.