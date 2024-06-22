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Евгений Наумов и Вера Галушко поучаствовали в акции «Свеча памяти»

В День памяти и скорби в Краснодаре возложили свечи к Вечному огню.

Источник: соцсети

Евгений Наумов и Вера Галушко поучаствовали в акции «Свеча памяти». Она прошли на рассвете в День памяти и скорби. Зажженные свечи возложили к Вечному огню на Площади Памяти героев Краснодаре.

«В этот день, 83 года назад, фашистская Германия без предупреждения напала на наше Отечество. Все последующие события принесли много лишений и боли. Но сколько бы ни прошло лет, мы никогда не забудем о тех, кто принял первый удар на себя. В память о них мы зажигаем свечи. Это символ скорби нашего народа», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в память о погибших в годы Великой Отечественной войны защитниках прошла минута молчания.

Кроме того, 22 июня в Краснодаре пройдут патриотические мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.

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