Евгений Наумов и Вера Галушко поучаствовали в акции «Свеча памяти». Она прошли на рассвете в День памяти и скорби. Зажженные свечи возложили к Вечному огню на Площади Памяти героев Краснодаре.
«В этот день, 83 года назад, фашистская Германия без предупреждения напала на наше Отечество. Все последующие события принесли много лишений и боли. Но сколько бы ни прошло лет, мы никогда не забудем о тех, кто принял первый удар на себя. В память о них мы зажигаем свечи. Это символ скорби нашего народа», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Уточняется, что в память о погибших в годы Великой Отечественной войны защитниках прошла минута молчания.
Кроме того, 22 июня в Краснодаре пройдут патриотические мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.