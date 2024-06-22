Патрушев обвинил Запад в желании раздробить Россию

В своей статье для журнала «Национальная оборона» он констатировал, что распад Советского Союза стал «моментом трагедии для населения самой большой страны в мире».
«Русский народ, который внес решающий вклад в разгром гитлеровской Германии, оказался самым многочисленным народом, искусственно разделенным границами. На этом фоне Запад демонстрировал аномальный всплеск либеральной “любви к России”, за которым стояло желание раздробить наше государство на “удельные княжества”, списать со счетов Россию как великую державу, способную противостоять хорошо известной позиции англосаксов “разделяй и властвуй”, — отметил Патрушев.
Россия не поддалась, подчеркнул он, и тогда западники бросились доставать русофобские инструкции и методички прежних поколений, окончательно сорвали маски «друзей России» и принялись открыто призывать к ее территориальному расчленению. «Западу была не нужна возможность наладить взаимовыгодное сотрудничество с Россией, вместе трудиться над созданием справедливого и равноправного мироустройства», — уверен помощник президента РФ.
Переформатирование ценностей
Патрушев пояснил, что США и их союзники решили попросту навязать России выгодное только им видение мирового и регионального порядка, сделать все, чтобы она уже никогда больше не вернулась в число великих держав.
В этом же ключе, продолжил он, на изломе