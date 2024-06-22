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Патрушев обвинил Запад в желании раздробить Россию

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Запад лицемерил, «дружа» с Россией в 1990-е, а на самом деле желал раздробить ее и списать со счетов, уверен помощник президента РФ Николай Патрушев.

Источник: РИА "Новости"

В своей статье для журнала «Национальная оборона» он констатировал, что распад Советского Союза стал «моментом трагедии для населения самой большой страны в мире».

«Русский народ, который внес решающий вклад в разгром гитлеровской Германии, оказался самым многочисленным народом, искусственно разделенным границами. На этом фоне Запад демонстрировал аномальный всплеск либеральной “любви к России”, за которым стояло желание раздробить наше государство на “удельные княжества”, списать со счетов Россию как великую державу, способную противостоять хорошо известной позиции англосаксов “разделяй и властвуй”, — отметил Патрушев.

Россия не поддалась, подчеркнул он, и тогда западники бросились доставать русофобские инструкции и методички прежних поколений, окончательно сорвали маски «друзей России» и принялись открыто призывать к ее территориальному расчленению. «Западу была не нужна возможность наладить взаимовыгодное сотрудничество с Россией, вместе трудиться над созданием справедливого и равноправного мироустройства», — уверен помощник президента РФ.

Переформатирование ценностей

Патрушев пояснил, что США и их союзники решили попросту навязать России выгодное только им видение мирового и регионального порядка, сделать все, чтобы она уже никогда больше не вернулась в число великих держав.

В этом же ключе, продолжил он, на изломе XX—XXI вв.еков Запад стремился продолжить линию на переформатирование российских ценностных ориентиров. «Активно культивировал процессы возникновения атмосферы недоверия общества к власти, пренебрежительного отношения ко всему русскому, прежде всего к истории России и ее традиционным духовно-нравственным ценностям. Само слово “патриот” приобрело тогда в кругах “либеральной интеллигенции” презрительный, иронично-негативный оттенок», — описал происходившее помощник президента РФ.