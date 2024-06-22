Патрушев обвинил Запад в желании раздробить Россию

В этом же ключе, продолжил он, на изломе XX—XXI вв. еков Запад стремился продолжить линию на переформатирование российских ценностных ориентиров. «Активно культивировал процессы возникновения атмосферы недоверия общества к власти, пренебрежительного отношения ко всему русскому, прежде всего к истории России и ее традиционным духовно-нравственным ценностям. Само слово “патриот” приобрело тогда в кругах “либеральной интеллигенции” презрительный, иронично-негативный оттенок», — описал происходившее помощник президента РФ.