Таможенники Молдовы и Украины обсудили вопросы обмена информацией

Были изучены реализация проекта, финансируемого ЕС и реализуемого МОМ, а также общие меры, которые необходимо предпринять для внедрения системы VICOS в контексте организации электронного обмена данными между таможенными органами Молдовы и Украины для оптимизации трансграничного движения и обеспечения безопасности границы.