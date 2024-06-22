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Таможенники Молдовы и Украины обсудили вопросы обмена информацией

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Исполняющий обязанности директора Таможенной службы Молдовы Виорел Доагэ совершил в пятницу мониторинговый визит на пункт пропуска Атаки — Могилев-Подольск вместе с представителями Государственной таможенной службы Украины и представительства Международной организации по миграции (МОМ).

Источник: Sputnik.md

Стороны ознакомились с ходом внедрения системы видеонаблюдения VICOS (VIdeoCONtrolSystem) в рамках проекта «Безопасность границ ЕС», сообщили в ведомстве.

Были изучены реализация проекта, финансируемого ЕС и реализуемого МОМ, а также общие меры, которые необходимо предпринять для внедрения системы VICOS в контексте организации электронного обмена данными между таможенными органами Молдовы и Украины для оптимизации трансграничного движения и обеспечения безопасности границы.

В частности, стороны обсудили проект новых технических условий организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через государственную границу Республики Молдова и Украины.

После мониторингового визита на КПП Атаки — Могилев-Подольск делегации обеих таможенных администраций и МОМ также совершили мониторинговые визиты на КПП Крива — Мамалыга и Паланка — Маяки-Удобное.