Таможенники Молдовы и Украины обсудили вопросы обмена информацией

Стороны ознакомились с ходом внедрения системы видеонаблюдения VICOS (VIdeoCONtrolSystem) в рамках проекта «Безопасность границ ЕС», сообщили в ведомстве.
Были изучены реализация проекта, финансируемого ЕС и реализуемого МОМ, а также общие меры, которые необходимо предпринять для внедрения системы VICOS в контексте организации электронного обмена данными между таможенными органами Молдовы и Украины для оптимизации трансграничного движения и обеспечения безопасности границы.
В частности, стороны обсудили проект новых технических условий организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через государственную границу Республики Молдова и Украины.
После мониторингового визита на КПП Атаки — Могилев-Подольск делегации обеих таможенных администраций и МОМ также совершили мониторинговые визиты на КПП Крива — Мамалыга и Паланка — Маяки-Удобное.