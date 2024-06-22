Текслер обратился к южноуральцам в День памяти и скорби

В этот день к южноуральцам обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В своей речи глава региона отметил, что сегодня мы вспоминаем тех, кто погиб, сражаясь за Родину, те, кто стал жертвой злодеяний и преступлений агрессора, и боль этих потерь до сих пор отдаётся в сердца живых.