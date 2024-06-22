Текслер обратился к южноуральцам в День памяти и скорби

Сегодня по всей стране отмечается годовщина начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года нацистская Германия вероломно напала на Советский союза.
В этот день к южноуральцам обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В своей речи глава региона отметил, что сегодня мы вспоминаем тех, кто погиб, сражаясь за Родину, те, кто стал жертвой злодеяний и преступлений агрессора, и боль этих потерь до сих пор отдаётся в сердца живых.
Наши земляки героически приближали Победу, сражаясь в частях действующей армии, производя всё необходимое фронту на заводах. И сегодня три города Южного Урала: Челябинск, Магнитогорск и Златоуст по праву носят звание Городо трудовой доблести.
«Память о героях войны, о ее многочисленных жертвах для нас священна. Будем ее достойны», — сказал в заключение губернатор.