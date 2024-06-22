Минобороны РФ опубликовало документы о вторжении немцев в Беларусь

Военное ведомство РФ к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны создало интернет-страницу с материалами по этой теме. Многие документы касаются вторжения немцев в БССР.
«22 июня вдруг в 12 часов мне звонит по телефону т. Смирнов (генерал-лейтенант, начальник штаба Дальневосточного фронта) и сообщает потрясающую вещь. Дословно он передал следующее: “Немцы с утра 22 июня начали бомбить наши города.” После этого мне стало совершенно ясно, зачем меня вызывают в Москву», — говорится в документе, который будущий маршал Андрей Еременко составил в госпитале в 1942 году.
Еременко сменил отстраненного в начале войны Павлова и командовал Западным фронтом (фактически обороной Беларуси) с 30 июня по 2 июля.
«Из разговора (с генералом Павловым — Sputnik) мне стало ясно, что фронта не существует. Я увидел и почувствовал, что на командирах управления лежит отпечаток страшной подавленности и растерянности. Сам штаб представлял совершенно несколоченный организм. Собранным штабным работникам я заявил, что мы восстановим фронт и будем драться», — вспоминал позже Еременко.
Проводятся также донесения и воспоминания других командиров — например, генерала Василия Попова, который в начале войны был во главе 28 стрелкового корпуса в Бресте.
«В 4.00 22 июня Брест-Литовск подвергся авиационному и артнападению. Нападение было абсолютно неожиданным для войск… Сразу же прекратили работу электрическая и телефонная связь…, и управление было нарушено. Связь поддерживалась путем посылок на автомашинах офицеров. Авиаэскадрилья была сразу же уничтожена противником на аэродроме. Боеприпасов было, насколько я помню, до боекомплекта. Артиллерия действовала с войсками до тех пор, пока было горючее в тракторах, как только горючее было израсходовано, а по пути отхода заправиться было негде, большую часть артиллерии пришлось взорвать», — писал Попов в 1953 году.
Опубликовано и одно из донесений от военных летчиков, написанное на клочке бумаге.
«В 3:25 (22 июня — Sputnik) была объявлена боевая тревога. В течение дня полк произвел 5 вылетов. Сбито самолетов противника 9. Не возвратилось на аэродром 12 летчиков…», — говорится в ней.
Вскоре, когда Западным фронтом командовал уже Еременко, было сбито 120 немецких самолетов.
«Это было первое, по сути, поражение, нанесенное противнику. Когда я донес об этом в Москву, то меня переспросили по телефону, не ошибся ли я. Сам Жуков об этом говорил, будучи начальником Генштаба», — писал Еременко.
Минобороны РФ опубликовало также и выписки их журналов боевых действий, сканы военных газет и личных дел военнослужащих, документы с допросами пленных немецких генералов.