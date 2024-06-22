Минобороны РФ опубликовало документы о вторжении немцев в Беларусь

«В 4.00 22 июня Брест-Литовск подвергся авиационному и артнападению. Нападение было абсолютно неожиданным для войск… Сразу же прекратили работу электрическая и телефонная связь…, и управление было нарушено. Связь поддерживалась путем посылок на автомашинах офицеров. Авиаэскадрилья была сразу же уничтожена противником на аэродроме. Боеприпасов было, насколько я помню, до боекомплекта. Артиллерия действовала с войсками до тех пор, пока было горючее в тракторах, как только горючее было израсходовано, а по пути отхода заправиться было негде, большую часть артиллерии пришлось взорвать», — писал Попов в 1953 году.