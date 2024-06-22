Губернатор Воронежской области обратился к землякам в День памяти и скорби

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и спикер регионального парламента Владимир Нетесов обратились к землякам в День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны в 1941 году. Первые лица региона отметили, что 22 июня — наиболее трагическая дата в истории Отечества. Именно с нее 83 года назад начался отсчет потерь и боли, которые принесла фашистская агрессия. Но в тот же день Всесоюзное радио возвестило: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!». Эти слова оказались вдохновляющими и пророческими.