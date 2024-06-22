Губернатор Воронежской области обратился к землякам в День памяти и скорби

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и спикер регионального парламента Владимир Нетесов обратились к землякам в День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны в 1941 году. Первые лица региона отметили, что 22 июня — наиболее трагическая дата в истории Отечества. Именно с нее 83 года назад начался отсчет потерь и боли, которые принесла фашистская агрессия. Но в тот же день Всесоюзное радио возвестило: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!». Эти слова оказались вдохновляющими и пророческими.
— Благодаря героизму, стойкости и сплоченности наш народ разгромил врага, освободив родную страну и внеся решающий вклад в спасение жителей Европы от порабощения. Цену этого не соизмерить. Память об этом не стереть, — подчеркнули губернатор и председатель Воронежской областной думы.
Александр Гусев и Владимир Нетесов выразили уверенность, что священный долг современных поколений — беречь завоевания предков, отстаивать историческую правду и вразумлять адептов «мирового превосходства». Решению именно таких задач сегодня способствует специальная военная операция, которую проводит Россия.
— Мы преклоняемся перед всеми, кто в годы Великой Отечественной войны показал пример служения Родине. Вечный покой павшим и ушедшим ее защитникам. Слава подвигу соотечественников, — говорится в обращении первых лиц Воронежской области.
Вчера, 21 июня, губернатор Александр Гусев во главе делегации правительства Воронежской области принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Церемония прошла на площади Победы.