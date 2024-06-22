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Губернатор Куйвашев обратился к уральцам в связи с Днем памяти и скорби

22 июня вся страна с благодарностью вспоминает тех, кто завоевал для мир и свободу в годы Великой Отечественной войны.

Источник: РИА "Новости"

Глава региона 22 июня обратился к жителям Свердловской области в связи с днем начала Великой Отечественной войны — Днем памяти и скорби.

Евгений Куйвашев отметил весомый вклад уральцев в дело Победы и напомнил, что на фронт отправились более 700 тысяч наших земляков, треть из которых не вернулись домой. Тогда регион стал главным оружейным заводом страны и главным госпиталем.

«Мы скорбим о тех, кто погиб на полях сражений, был замучен концлагерях или умер от голода и непосильного труда в оккупированных территориях. Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто завоевал для нас мир и свободу», — говорится в обращении Евгения Куйвашева.