Губернатор Куйвашев обратился к уральцам в связи с Днем памяти и скорби

Глава региона 22 июня обратился к жителям Свердловской области в связи с днем начала Великой Отечественной войны — Днем памяти и скорби.
Евгений Куйвашев отметил весомый вклад уральцев в дело Победы и напомнил, что на фронт отправились более 700 тысяч наших земляков, треть из которых не вернулись домой. Тогда регион стал главным оружейным заводом страны и главным госпиталем.
«Мы скорбим о тех, кто погиб на полях сражений, был замучен концлагерях или умер от голода и непосильного труда в оккупированных территориях. Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто завоевал для нас мир и свободу», — говорится в обращении Евгения Куйвашева.