Губернатор Куйвашев обратился к уральцам в связи с Днем памяти и скорби

«Мы скорбим о тех, кто погиб на полях сражений, был замучен концлагерях или умер от голода и непосильного труда в оккупированных территориях. Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто завоевал для нас мир и свободу», — говорится в обращении Евгения Куйвашева.