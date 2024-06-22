Победы показывали силу единого народа России, заявил Патрушев

«Тщетные попытки покорить Россию, поработить ее население, безгранично властвовать над ней предпринимались неоднократно. Вспомним Северную войну, Отечественную 1812 г., Крымскую, Первую мировую, иностранную военную интервенцию, Великую Отечественную войну», — написал Патрушев.
«Победы русского оружия убедительно показали, что сила народа заключается в его единении перед лицом общей опасности, духовной сплоченности, справедливости тех целей, во имя которых он ведет вооруженную борьбу», — отметил Патрушев.