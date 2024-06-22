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Победы показывали силу единого народа России, заявил Патрушев

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Военные победы на протяжении веков убедительно показали силу народа России, объединяющего перед лицом общей опасности, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для российского журнала «Национальная оборона».

Источник: © РИА Новости

«Тщетные попытки покорить Россию, поработить ее население, безгранично властвовать над ней предпринимались неоднократно. Вспомним Северную войну, Отечественную 1812 г., Крымскую, Первую мировую, иностранную военную интервенцию, Великую Отечественную войну», — написал Патрушев.

«Победы русского оружия убедительно показали, что сила народа заключается в его единении перед лицом общей опасности, духовной сплоченности, справедливости тех целей, во имя которых он ведет вооруженную борьбу», — отметил Патрушев.

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