Казахстан принял участие в форуме городов стран БРИКС+

В столице Татарстана, Казани, прошел международный форум городов стран БРИКС+, в котором приняла участие делегация из Казахстана. В ее состав вошли: аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, заместитель акима Астаны Есет Байкен, аким города Актобе Азамат Бекет и председатель маслихата Актобе Анар Даржанова.
На форуме прошла дискуссионная сессия, посвященная вопросам межмуниципального и международного сотрудничества, передает ИА El.kz. Участники обсудили создание новой международной организации — Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Были определены руководитель ассоциации, местоположение ее штаб-квартиры, а также план работы и совместных проектов. Ассоциация станет платформой для обмена передовыми региональными практиками в сфере управления и решения социально-экономических задач.
В тот же день состоялись встречи казахстанской делегации с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и мэром Казани Ильсуром Метшиным. На встречах обсуждались вопросы регионального сотрудничества, повышение эффективности участия муниципалитетов в реализации совместных проектов в сферах бизнеса, туризма и проведения международных мероприятий, а также улучшение качества жизни и благоустройство городской среды.
Кроме того, делегация Казахстана посетила особую экономическую зону «Иннополис», индустриальный парк Технополиса «Химград» и провела встречи с представителями деловых кругов Татарстана.
На форуме присутствовали около 200 мэров, вице-мэров, руководителей муниципальных объединений и ассоциаций местных властей из 20 стран мира.
Казахстанская делегация провела ряд встреч с руководителями Республики Татарстан и города Казани.
На этих встречах обсуждались вопросы регионального сотрудничества, включая:
Повышение эффективности участия муниципалитетов в совместных проектах: Участники обсудили пути повышения эффективности участия казахстанских муниципалитетов в реализации совместных проектов с Татарстаном. Рассматривались конкретные шаги для улучшения координации и взаимодействия между регионами.
Улучшение качества жизни и благоустройство городской среды: Особое внимание уделялось вопросам улучшения качества жизни граждан и благоустройству городской среды. Были обсуждены успешные проекты Татарстана в этой области и возможности их адаптации в Казахстане.
В рамках форума казахстанская делегация посетила ряд значимых объектов и провела встречи с представителями деловых кругов Татарстана:
Особая экономическая зона «Иннополис»: Делегация ознакомилась с опытом работы этой инновационной зоны, которая является одним из ведущих центров технологического развития в России.
Индустриальный парк Технополиса «Химград»: Были проведены встречи и обсуждения возможностей сотрудничества в области промышленного развития и технологических инноваций.
Форум городов стран БРИКС+ стал важным событием, которое способствует развитию межмуниципального сотрудничества и обмену передовыми практиками. Для Казахстана участие в этом форуме имеет особое значение, так как открывает новые возможности для сотрудничества и реализации совместных проектов, направленных на устойчивое развитие и повышение качества жизни граждан.
Международный форум городов стран БРИКС+ продемонстрировал высокий уровень заинтересованности и готовности стран-участниц к совместной работе над решением актуальных задач. Казахстанская делегация внесла значительный вклад в обсуждение ключевых вопросов и налаживание новых партнерских связей. В будущем такие форумы будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества и развитию городов и регионов стран БРИКС+.