Казахстан принял участие в форуме городов стран БРИКС+

В тот же день состоялись встречи казахстанской делегации с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и мэром Казани Ильсуром Метшиным. На встречах обсуждались вопросы регионального сотрудничества, повышение эффективности участия муниципалитетов в реализации совместных проектов в сферах бизнеса, туризма и проведения международных мероприятий, а также улучшение качества жизни и благоустройство городской среды.