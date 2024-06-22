Страны ШОС утвердили стратегию развития энергетического сотрудничества

Стратегия очерчивает основные направления в энергетической политике — усиление транзитного потенциала и диверсификацию путей экспорта энергоресурсов, создание и сбалансирование новой энергетической системы, модернизацию существующих энергетических источников и улучшение отраслевой инфраструктуры.
Также она акцентирует внимание на разработке и применении передовых технологий и научных достижений в области возобновляемых источников энергии, включая водородную энергетику, а также на повышении эффективности использования и сохранения энергии.
На совещании также обсуждались текущие и будущие перспективы развития глобальной и региональной энергетической отрасли, включая возможности для привлечения инвестиций и финансирования новых энергетических проектов и программ. Это совещание подчеркнуло необходимость сбалансированного развития и интеграции как традиционных, так и возобновляемых источников энергии с учетом национальных особенностей каждой страны-члена ШОС.