Страны ШОС утвердили стратегию развития энергетического сотрудничества

На совещании также обсуждались текущие и будущие перспективы развития глобальной и региональной энергетической отрасли, включая возможности для привлечения инвестиций и финансирования новых энергетических проектов и программ. Это совещание подчеркнуло необходимость сбалансированного развития и интеграции как традиционных, так и возобновляемых источников энергии с учетом национальных особенностей каждой страны-члена ШОС.