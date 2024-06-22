В СК предложили разрешить дела против погибших в годы Второй мировой

Репарации за войны XX века требовали и от России, в частности, власти Польши — по Рижскому договору в 2021 году, настаивая, что советское правительство не выполнило свои обязательства. Варшава упоминала репарации от Москвы и в контексте разговора о Второй мировой войне, в рамках которой советские войска присоединили восточную Польшу в 1939 году. Кремль называл такие требования «политическим экстремизмом».