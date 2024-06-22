Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Беларуси сказало про скрытное выдвижение сил операций в районы

Минобороны заявило, что в Беларуси продолжается внезапная проверка готовности соединений и воинских частей ВС.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве обороны Беларуси рассказали про скрытное выдвижение сил операций в назначенные районы. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.

В сообщении сказано, что в стране продолжается внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил. В Минобороны добавили, что привлекаемые к проверке воинские части сил специальных операций провели скрытное выдвижение в назначенные районы.

Кроме того, они организовали охрану, а также оборону, приступили к их оборудованию в инженерном отношении. Говорится, что подразделений зенитных ракетных войск, ракетных войск и артиллерии провели занятие новых позиционных районов. Они заступили на боевое дежурство.