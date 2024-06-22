Минобороны Беларуси сказало про скрытное выдвижение сил операций в районы

Кроме того, они организовали охрану, а также оборону, приступили к их оборудованию в инженерном отношении. Говорится, что подразделений зенитных ракетных войск, ракетных войск и артиллерии провели занятие новых позиционных районов. Они заступили на боевое дежурство.