Беглов принял участие в акции «Свеча памяти»

«Мы никогда не забудем подвиг ленинградцев, отстоявших свой город от врага, — сказал Александр Беглов. — Очень рад, что в наши дни молодежь продолжает сохранять историческую память о подвиге предков. Акция проходит в нашем городе не первый год, и каждый раз мы видим, как растет число ее участников».