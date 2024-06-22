Беглов принял участие в акции «Свеча памяти»

Как сообщает пресс-служба Смольного, горожане зажгли на площади 80 тысяч свечей. Цифра не случайно — в этом году мы празднуем 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от блокады.
«Мы никогда не забудем подвиг ленинградцев, отстоявших свой город от врага, — сказал Александр Беглов. — Очень рад, что в наши дни молодежь продолжает сохранять историческую память о подвиге предков. Акция проходит в нашем городе не первый год, и каждый раз мы видим, как растет число ее участников».
Акция «Свеча памяти» проводится с 2015 года, организует ее движение «Волонтеры Победы».
Петербургская молодежь хранит память об историческом прошлом нашей страны и с трепетом относится к подвигу всех героев Великой Отечественной войны, и к подвигу ленинградцев в частности. Только в Ленинграде и в Ленинградской области в блокаду погибли 1 миллион 384 тысячи человек.