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«Мировая война». Во Франции забили тревогу из-за хода США против России

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Разрешение США Украине наносить удары по всей территории России ведет к мировой войне, заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Источник: AP 2023

«Полное безумие! Ястребы войны готовы на все, чтобы начать третью мировую перед возможным возвращением Трампа, который хочет мира!» — написал политик, комментируя новость Politico о решении США по Украине.

Филиппо предположил, что вслед за Белый домом Франция тоже может разрешить Украине наносить удары по российской территории своим оружием в любую точку страны.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в июне заявил, что разрешение применять американское оружие по России распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу Украины.

Президент Владимир Путин в конце мая заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по «легитимным целям» вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.

Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.