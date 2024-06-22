Сергей Аксёнов: «Сегодня мы вспоминаем тех, кто спас мир от коричневой чумы»

Сегодня мы вспоминаем тех, кто спас мир от коричневой чумы. Кто не дожил до Победы. Мы скорбим о миллионах жертв нацистского геноцида. В их числе — многие тысячи крымчан, — отмечает Глава республики. — В эти дни на полях специальной военной операции нашим воинам вновь приходится бороться с нацизмом, не допускать осквернения могил наших славных предков, не допускать бомбардировки мирных городов. Но, как и в 1945-м, враг будет разбит. Победа будет за нами!