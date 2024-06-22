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Сергей Аксёнов: «Сегодня мы вспоминаем тех, кто спас мир от коричневой чумы»

22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. В Крыму состоялись мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны. Глава Крыма возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь» на Могиле Неизвестного солдата в парке имени Ю. А. Гагарина в Симферополе.

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В память о погибших в годы Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания. По мнению Сергея Аксёнова, дата 22 июня откликается болью в сердцах всех жителей Крыма и России:

Сегодня мы вспоминаем тех, кто спас мир от коричневой чумы. Кто не дожил до Победы. Мы скорбим о миллионах жертв нацистского геноцида. В их числе — многие тысячи крымчан, — отмечает Глава республики. — В эти дни на полях специальной военной операции нашим воинам вновь приходится бороться с нацизмом, не допускать осквернения могил наших славных предков, не допускать бомбардировки мирных городов. Но, как и в 1945-м, враг будет разбит. Победа будет за нами!

Сергей Аксёнов
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