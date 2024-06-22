Алексей Логвиненко провел личный прием граждан

Вчера главой администрации города Алексеем Логвиненко был проведен личный прием граждан. Ростовчане обратились с самыми разными вопросами: от благоустройства до ремонта дорог.
Так, семья из Советского района попросила капитально отремонтировать Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи на улице Каширской.
— На прошедшем заседании городской Думы нас поддержали депутаты и выделили из городского бюджета необходимую для капитального ремонта сумму: 6,6 млн рублей, — рассказал Алексей Логвиненко.
Тема другого обращения — сроки сноса многоквартирного дома по улице Суворова, 7, литер «Б».
— Поставил задачу до 1 ноября разработать техническую документацию на снос, чтобы при формировании бюджета на будущий год заложить расходы на эти цели, — уточнил сити-менеджер.
А жители дома по проспекту Стачки, 186/1 обратились с просьбой благоустроить контейнерную площадку во дворе. Деньги в размере 1,6 млн рублей на эти цели выделены.
Также ростовчан беспокоит неудовлетворительное состояние путепровода по улице Красноармейской над проспектом Сиверса. Из-за интенсивного движения большегрузов образовались выбоины и колеи.
— Ремонтные работы на объекте проведем оперативно и завершим до 1 сентября, — резюмировал глава администрации города.
Проезжая часть на площади Страны Советов — тема еще одного обращения. Здесь ремонт дорожного полотна будет завершен до 1 ноября.