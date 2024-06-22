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Госслужащие Узбекистана раз в три года будут учиться противодействовать коррупции в виртуальной академии

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 1 января 2025 года в Узбекистане запустят виртуальную академию противодействия коррупции для госслужащих, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Постановление, предусматривающее создание академии для обучения населения и государственных служащих, подписал президент.

Организация электронной платформы возлагается на Агентство по противодействию коррупции и Академию правоохранительных органов.

Обучаться в академии будут следующие категории граждан:

  • представители населения, субъектов предпринимательства, неправительственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества;
  • учащиеся, воспитанники и студенты образовательных организаций;
  • государственные служащие государственных органов и организаций;
  • работники государственных предприятий.

Базовые знания в виртуальной академии можно будет получить бесплатно, специальные курсы для повышения квалификации будут платными.

Согласно постановлению, госслужащие в обязательном порядке будут проходить трехмесячные курсы при приеме на работу и повышать квалификацию не реже, чем раз в три года.