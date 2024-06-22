Госслужащие Узбекистана раз в три года будут учиться противодействовать коррупции в виртуальной академии

Постановление, предусматривающее создание академии для обучения населения и государственных служащих, подписал президент.
Организация электронной платформы возлагается на Агентство по противодействию коррупции и Академию правоохранительных органов.
Обучаться в академии будут следующие категории граждан:
- представители населения, субъектов предпринимательства, неправительственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества;
- учащиеся, воспитанники и студенты образовательных организаций;
- государственные служащие государственных органов и организаций;
- работники государственных предприятий.
Базовые знания в виртуальной академии можно будет получить бесплатно, специальные курсы для повышения квалификации будут платными.
Согласно постановлению, госслужащие в обязательном порядке будут проходить трехмесячные курсы при приеме на работу и повышать квалификацию не реже, чем раз в три года.