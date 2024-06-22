Пограничники СНГ обсудили укрепление внешних границ в 2026—2030 годах

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Совет командующих пограничными войсками стран — участниц СНГ на заседании в Бресте рассмотрел вопросы проведения совместных спецопераций на северо-западном, западном и центральноазиатском направлениях в 2025 году.