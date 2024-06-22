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Пограничники СНГ обсудили укрепление внешних границ в 2026—2030 годах

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Совет командующих пограничными войсками стран — участниц СНГ на заседании в Бресте рассмотрел вопросы проведения совместных спецопераций на северо-западном, западном и центральноазиатском направлениях в 2025 году.

По сообщению ТАСС, также принято решение вынести на рассмотрение Совета проект программы сотрудничества по укреплению безопасности на внешних границах на 2026−2030 годы.

Отмечается, что по итогам заседания Совет принял 14 решений, направленных на дальнейшее укрепление и расширение многостороннего пограничного сотрудничества.

В заседании, которое прошло под руководством руководителя пограничной службы ФСБ России Владимира Кулишова, приняли участие делегации Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, представители Исполнительного комитета СНГ, Антитеррористического центра государств — участников Содружества, а также секретариата ОДКБ и Исполкома региональной антитеррористической структуры ШОС.

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