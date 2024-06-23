Губернатор Иркутской области встретился с представителем Китая

Встреча губернатор Иркутской области Игоря Кобзева с господином Пэн Цинхуа, заместителем Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей состоялась в Иркутске 22 июня. Во время приема представители обсудили вопросы сотрудничества. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.
— Важной частью российско-китайского стратегического партнерства и перспективной областью приложения совместных усилий для активизации наших отношений является межрегиональное взаимодействие. Уверен, что наши совместные усилия, а также традиции дружбы и добрососедства и впредь будут вести наши народы по пути взаимовыгодного, разностороннего сотрудничества", — отметил Игорь Кобзев.
Во время встречи господин Пэн Цинхуа заметил, что Приангарье и Китай территориальные соседи. Что хорошо сказывается на экономике друг друга. Ведь в КНР популярностью пользуются сельскохозпродукция, продукты питания и другие виды сырья из Иркутской области. В это время в Приангарье же имею большой спрос товары из Китая.