Губернатор Иркутской области встретился с представителем Китая

Во время встречи господин Пэн Цинхуа заметил, что Приангарье и Китай территориальные соседи. Что хорошо сказывается на экономике друг друга. Ведь в КНР популярностью пользуются сельскохозпродукция, продукты питания и другие виды сырья из Иркутской области. В это время в Приангарье же имею большой спрос товары из Китая.