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Москалькова заявила об открытости России всему миру на Играх БРИКС

Москалькова: Россия на Играх БРИКС демонстрирует открытость для диалога.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия на Играх БРИКС-2024 демонстрирует открытость для расширения межкультурного диалога и укрепления дружественных связей государств, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Москалькова назвала Игры БРИКС-2024 в Казани знаменательным спортивным событием, которое собрало свыше 3 тысяч спортсменов из более чем 90 стран.

«В условиях беспрецедентной дискриминации и давления на российских спортсменов наша страна демонстрирует открытость для расширения межкультурного диалога и укрепления дружественных связей государств. Россия выступает не только как организатор крупного международного события, но и вносит существенный вклад в защиту прав и ценностей наших атлетов на мировой арене», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.

БРИКС