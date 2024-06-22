Москалькова заявила об открытости России всему миру на Играх БРИКС

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия на Играх БРИКС-2024 демонстрирует открытость для расширения межкультурного диалога и укрепления дружественных связей государств, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Москалькова назвала Игры БРИКС-2024 в Казани знаменательным спортивным событием, которое собрало свыше 3 тысяч спортсменов из более чем 90 стран.
«В условиях беспрецедентной дискриминации и давления на российских спортсменов наша страна демонстрирует открытость для расширения межкультурного диалога и укрепления дружественных связей государств. Россия выступает не только как организатор крупного международного события, но и вносит существенный вклад в защиту прав и ценностей наших атлетов на мировой арене», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.