Москалькова заявила об открытости России всему миру на Играх БРИКС

«В условиях беспрецедентной дискриминации и давления на российских спортсменов наша страна демонстрирует открытость для расширения межкультурного диалога и укрепления дружественных связей государств. Россия выступает не только как организатор крупного международного события, но и вносит существенный вклад в защиту прав и ценностей наших атлетов на мировой арене», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.