NYT оценила проблемы у Байдена из-за распространения «мемных» видео с ним

NYT отмечает, что различные политические группы и предвыборные штабы уже давно не брезгуют распространением очерняющих оппонентов видео, которые часто оказываются обрезанными или вырванными из контекста. «Но шквал клипов, выпущенных в этом месяце, является новым напоминанием о серьезной, многосторонней и развивающейся задаче, с которой сталкивается 81-летний Байден, пытаясь убедить избирателей в том, что он достаточно проворен, чтобы отбыть еще один срок», — пишет газета.