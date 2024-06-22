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Беглов возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский возложили цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в память о защитниках Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба городского правительства.

Памятные мероприятия, приуроченные к годовщине начала Великой Отечественной войны, прошли также на Серафимовском, Богословском, Ново-Волковском кладбищах и у мемориалов, посвященных участникам войны. Цветы и венки к монументам возложили ветераны, жители блокадного Ленинграда, представители религиозных конфессий, прокуратуры, МЧС, МВД, Росгвардии, Следственного комитета, волонтерских движений.

«22 июня 1941 года — день, который навсегда останется в памяти нашего народа. Мы помним всех, кто сражался за Ленинград», — написал в Telegram-канале господин Беглов.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и продолжалась 1418 дней. В годы войны погибли более 27 миллионов граждан СССР. В блокадном Ленинграде оказались 2,5 млн человек, в том числе 400 тысяч детей.