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Результативность под угрозой: замглавы Антикоррупционной прокуратуры — о работе ведомства

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Результативность работы Антикоррупционной прокуратуры (АП) после массового увольнения прокуроров находится под угрозой, заявил заместитель главного прокурора ведомства Октавиан Якимовски.

Источник: Sputnik.md

«Мало кто из прокуроров имел что-то против первоначальной формулировки закона, принятого в июне, но позже были внесены поправки, и их (прокуроров. — Ред.) не устроило, что их решения могут быть поставлены под сомнение».

пояснил Якимовски в эфире Rlive TV.

По его словам, некоторые дела, в которых прокурорам не удается доказать вину обвиняемых, могут быть расценены комиссией веттинга как неправомерные действия, и, как следствие, прокуроры могут лишиться защиты.

«Ушли четыре прокурора, трое из них — государственные прокуроры, и их уголовные дела, более 100, придется перераспределить между коллегами. Один из них занимался “банковским мошенничеством”. Мне непонятно, кем их заменить, либо нам придется вводить в курс дела другого прокурора».

сказал Якимовски.

Он также сообщил, что на рассмотрении находится более 200 «сложных» уголовных дел, и администрация АП ждет появления возможности нанимать новых людей и предоставления доступа к техническим устройствам и программному обеспечению для активизации своей деятельности.