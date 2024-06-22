ВС России ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине

«В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса», — говорится в сводке.