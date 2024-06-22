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«Не могли даже представить»: в ФРГ испугались российского удара по Украине

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. На Западе не могли поверить, что существует такая массивная бомба, как недавно примененная на Украине российская ФАБ-3000, которую можно направлять точно в цель, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.

Источник: РИА "Новости"

«ФАБ-3000 — это такая бомба, о существовании которой долго не могли даже представить, потому что речь идет о бомбе, которая тяжелее, чем микроавтобус Volkswagen», — отметил он.

Репке подчеркнул, что боеприпас содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества. Кроме того, добавил он, ФАБ-3000 имеет колоссальный радиус поражения и наносит грандиозный урон.

ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов противника.