«Не могли даже представить»: в ФРГ испугались российского удара по Украине

«ФАБ-3000 — это такая бомба, о существовании которой долго не могли даже представить, потому что речь идет о бомбе, которая тяжелее, чем микроавтобус Volkswagen», — отметил он.
Репке подчеркнул, что боеприпас содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества. Кроме того, добавил он, ФАБ-3000 имеет колоссальный радиус поражения и наносит грандиозный урон.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов противника.