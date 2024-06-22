CNN: США готовы помочь Израилю в случае конфликта с «Хезболлой»

Как пишет CNN, официальные лица США всерьез обеспокоены возможностью «Хезболлы» преодолеть противовоздушную оборону Изралия на севере страны, включая «Железный купол». Уточняется, что администрация США не раз заявляла, что не желает вспышки еще одного конфликта на Ближнем Востоке. В регион был направлен посланник США Амос Хохштейн, чтобы помочь в деэскалации конфликта.