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CNN: США готовы помочь Израилю в случае конфликта с «Хезболлой»

США готовы помочь и предоставить военную помощь Израилю в случае возникновения их конфликта с ливанской шиитской организацией «Хезболла». Как передает издание CNN, администрация Байдена готова предложить необходимую помощь, но не будет размещать американских военных на местах боевых действий.

Источник: Reuters

На этой неделе глава Совета национальной безопасности Изралия Цахи Хагенби и министр стратегического планирования страны Рон Дермер встретились с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном. Отмечается, что в ходе встречи обсуждались ядерная программа Ирана и варианты разрядки напряженности вдоль границы Израиля.

Как пишет CNN, официальные лица США всерьез обеспокоены возможностью «Хезболлы» преодолеть противовоздушную оборону Изралия на севере страны, включая «Железный купол». Уточняется, что администрация США не раз заявляла, что не желает вспышки еще одного конфликта на Ближнем Востоке. В регион был направлен посланник США Амос Хохштейн, чтобы помочь в деэскалации конфликта.

На этой неделе министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявлял, что в ответ на постоянные обстрелы боевиками северной части Израиля правительство «близко к принятию решения» о военной операции против «Хезболлы». В ответ на это лидер ливанского движения Хасан Насралла пригрозил вторгнуться на территорию еврейского государства.

дипломатия