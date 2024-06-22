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Минниханов поручил усилить контроль за качеством питания на Сабантуе

Глава Татарстана напомнил о массовом отравлении салатами.

Источник: РИА "Новости"

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за качеством продуктов питания на Сабантуе, который пройдет уже 23 июня. Еще один первостепенный вопрос — безопасность.

Глава напомнил о недавнем массовом отравлении салатами, где 18 человек заразились ботулизмом в Казани. К контролю качества Минниханов попросил помимо Роспотребнадзора подключиться и прокуратуру, передает пресс-служба раиса.

Сабантуй в Казани отметят на четырех площадках: в березовых рощах поселков Дербышки и Мирный, на озере Лебяжьем и ипподроме.

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