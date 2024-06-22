Минниханов поручил усилить контроль за качеством питания на Сабантуе

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за качеством продуктов питания на Сабантуе, который пройдет уже 23 июня. Еще один первостепенный вопрос — безопасность.
Глава напомнил о недавнем массовом отравлении салатами, где 18 человек заразились ботулизмом в Казани. К контролю качества Минниханов попросил помимо Роспотребнадзора подключиться и прокуратуру, передает пресс-служба раиса.
Сабантуй в Казани отметят на четырех площадках: в березовых рощах поселков Дербышки и Мирный, на озере Лебяжьем и ипподроме.